A che ora inizia Battiti Live 2023: l’orario d’inizio dello show su Italia 1

A che ora inizia Battiti Live 2023, lo show di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio? In tutto sono previste sei puntate, ogni martedì in prima serata dal 4 luglio 2023 alle ore 21.20. In tutto tre ore di grande musica con gli artisti più in voga dell’estate, dalle città più belle della Puglia. Quante puntate sono previste? Ecco la programmazione.

Prima puntata: 4 luglio 2023

Seconda puntata: 11 luglio 2023

Terza puntata: 18 luglio 2023

Quarta puntata: 25 luglio 2023

Quinta puntata: 1 agosto 2023

Sesta puntata: 8 agosto 2023

Cantanti

Sul palco e nelle esibizioni on the road sono previste le performance di circa 100 artisti tra cui Annalisa, Tananai, Fedez, Articolo 31, Aaron, Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina Mango, Ariete, The Kolors, Ava, Baby K, Benji, Bob Sinclar, Boomdabash, Capo Plaza, Carl Brave, Clementino, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Dargen D’Amico, Diodato, Matteo Paolillo, Il Pagante, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Tommaso Paradiso, Emma, Ernia, Fabio Rovazzi, Federica Carta, Irama, Lda, Federico Rossi, Francesca Michielin, Valentina Parisse, Wax, Wayne, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Guè, Leo Gassmann, Levante, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Rocco Hunt, Matteo Romano, Mecna, Mr. Rain, Negramaro, Nek, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rkomi, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Shade, Tiromancino, Tony Effe. Si parla di 200 esibizioni in tutto, affiancate dalle performance del corpo di ballo capitanato da Federica Posca, con molti talenti usciti dalla scuderia di ‘Amici’ di Maria De Filippi come Tommaso Stanzani, Martina Miliddi e Megan Ria.