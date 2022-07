Battiti Live 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la terza serata, 19 luglio

A partire da questa sera, martedì 19 luglio 2022, va in onda in prima serata su Italia 1 Battiti Live 2022. Il concerto in genere sceglie diverse città della Puglia proponendo sul palcoscenico tantissima musica. Quest’anno sul palco sono attesi circa 80 artisti, alcuni provengono anche dalla scuola di Amici, altri invece dal palco di Sanremo. La prima tappa è a Bari, la seconda si sposta a Gallipoli mentre la terza ed ultima punta tutto su Trani. Ma c’è di più. Quest’anno in collegamento ci saranno altri esibizioni sparsi per la regione per un totale di dieci concerti on the road. Tra le città coinvolte ci sono anche Otranto e Manduria. Ma dove seguire la diretta streaming e TV del concerto estivo condotto da Elisabetta Gregoraci? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Battiti Live 2022 va in onda in prima serata su Italia 1 martedì 19 luglio 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 106.

Battiti Live 2022 streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del concerto pugliese potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Italia 1, dal menù a tendina sulla sinistra. Oltre alla TV e streaming, Battiti Live 2022 è distribuito anche in radio da Radio Norba e Tele Norba (emittenti locali).