Battiti Live 2022, scaletta: l’ordine d’uscita dei cantanti stasera, 19 luglio

Qual è la scaletta di Battiti Live 2022, l’evento musicale che torna dal vivo nelle città più belle della Puglia? Il concerto riaccende la voglia di far festa nelle piazze pugliesi e alla conduzione c’è ancora una volta Elisabetta Gregoraci affiancata da Alan Palmieri. Tantissimi gli ospiti attesi per la seconda puntata, in onda martedì 19 luglio 2022 su Italia 1. Si tratta della terza di cinque serate previste in prima serata e l’evento si conferma uno dei più attesi degli ultimi sei anni nonostante il Covid abbia invalidato le precedenti due. Si torna in tour con Radio Norba Cornetto Battiti Live che propone un concerto dal vivo, anche se trasmesso in TV in differita. Ma qual è l’ordine di uscita dei cantanti della seconda serata del 19 luglio? Vediamo qual è la scaletta.

Scaletta: l’ordine di uscita della terza serata

In totale sono attesi 80 cantanti per questa nuova edizione di Battiti Live 2022, che parte martedì 5 luglio in TV. Di seguito vediamo la scaletta e quindi l’ordine con cui i cantanti dovrebbero esibirsi stasera:

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Irama

Albe

LDA

Fedez, Mara Sattei, Tananai

Darin

Cristiano Malgioglio

Bianca Atzei

Gabry Ponte

Dargen D’Amico

Fred De Palma

Malika Ayane

Federico Rossi

Giordana Angi

Riki

Mr Rain

Alfa

Big Boy

Dani Faiv

Blind

Random

Cioffi

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Bob Sinclair, da Massafra e Noemi da Cisternino.

Battiti Live 2022 streaming e TV

Dove vedere Battiti Live 2022 in diretta TV e live streaming? Il concerto come già detto va in onda questa sera, martedì 12 luglio 2022, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.