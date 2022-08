Battiti Live 2022 Compilation, scaletta: l’ordine d’uscita dei cantanti stasera, 10 agosto

Qual è la scaletta di Battiti Live 2022, l’evento musicale che torna dal vivo nelle città più belle della Puglia? Il concerto riaccende la voglia di far festa nelle piazze pugliesi e alla conduzione c’è ancora una volta Elisabetta Gregoraci affiancata da Alan Palmieri. Questa sera, mercoledì 10agosto 2022 su Italia 1, andrà in onda Battiti Live Compilation, un Best of di questa edizione, per cui rivedremo tutti i principali cantanti, gli ospiti e le performance. Si torna in tour con Radio Norba Cornetto Battiti Live che propone un concerto dal vivo, anche se trasmesso in TV in differita. Ma qual è l’ordine di uscita dei cantanti della serata del 10 agosto? Vediamo qual è la scaletta.

Scaletta: l’ordine di uscita

In totale oltre 80 cantanti si sono esibiti nel corso di questa edizione di Battiti Live 2022, che è partita martedì 5 luglio in TV. Questa sera sarà una Compilation con le migliori esibizioni. Ecco la scaletta e i cantanti che si sono esibiti. Fedez, Mara Sattei e Tananai, Il Volo, The Kolors, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Coez, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, Matteo Romano, Baby K, Fred De Palma, Aka 7even, Boomdabash ed Annalisa, Gabry Ponte, Sangiovanni, Alessandra Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro, Alex, Francesco Renga, Irama, LDA, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Malika Ayane, Elodie, Alvaro Soler, Francesca Michielin, Ana Mena, Michele Bravi, Loredana Bertè, Le Vibrazioni, Donatella Rettore e tanti altri. Le esibizioni on the road, invece, hanno visto protagonisti Noemi, La Rappresentante di Lista, Tommaso Paradiso, Albe, Bob Sinclair, Alex, Baby K, Fedez con Mara Sattei e Tananai, e Matteo Romano.

Battiti Live 2022 streaming e TV

Dove vedere Battiti Live 2022 in diretta TV e live streaming? Il concerto come già detto va in onda questa sera, mercoledì 10 agosto 2022, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.