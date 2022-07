Battiti Live 2022: i cantanti che si esibiranno sul palco oggi 26 luglio

Torna l’appuntamento con Battiti Live 2022. La nuova edizione riporta la musica nel cuore della Puglia proponendo sul palcoscenico tantissimi artisti, in totale 80, che animeranno l’estate di Italia 1 con i tormentoni di stagione. L’evento come di consueto oltre ad essere trasmesso in TV è disponibile anche con RadioNorba e Telenorba per gli enti locali. A condurre anche questa volta c’è Elisabetta Gregoraci, affiancata sul palco da Alan Palmieri. Ma chi sono i cantanti che si esibiranno sul palco questa sera, 26 luglio 2022? Scopriamolo insieme.

I cantanti

Questa sera, nella quarta puntata di Battiti Live 2022, vedremo esibirsi alcuni tra i cantanti più in voga di questa estate. Tra gli artisti della quarta puntata Elodie, Alvaro Soler, Topic, Rkomi, La Rappresentante di Lista, Gabry Ponte, Ana Mena, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Francesca Michielin, Aka7even, Carl Brave, Noemi, Lazza, Kayma, Anna, The Kolors, Raf, Dargen D’Amico, Follya, Michele Bravi, Gemelli Diversi, Sottotono, Il Tre, Sissi, Erwin, Damante. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Alex, da Manfredonia e Baby K da Francavilla Fontana.

Battiti Live 2022 streaming e TV

Dove vedere Battiti Live 2022 in diretta TV e live streaming? Il concerto come già detto va in onda questa sera, martedì 26 luglio 2022, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.