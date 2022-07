Battiti Live 2022: programma, cast, cantanti, quante puntate e streaming

Questa sera parte finalmente Battiti Live 2022. Il concerto che ogni anno anima il Sud d’Italia anche questa volta torna in onda su Italia 1. Alla conduzione non poteva mancare la spumeggiante Elisabetta Gregoraci, che condivide il palco con Alan Palmieri. Si tratta della sesta edizione del concertone estivo che porterà sul palcoscenico i più grandi tormentoni del momento e, grazie a Italia 1, la musica potrà arrivare in tutte le case degli italiani. Ma qual è il programma del concerto? Quali sono i cantanti che si esibiranno e da quante puntate è composto Battiti Live 2022? Scopriamo insieme tutte le informazioni a riguardo.

Programma

Trattandosi di un programma itinerante, Battiti Live 2022 si sposterà di città in città e per ogni tappa coinvolgerà artisti differenti ma amatissimi dagli italiani. Essendo uno show estivo, non potrà quindi evitare i tormentoni del momento. Questo programma sin da principio è stato pensato come un tour musicale in giro per la Puglia. A causa dal Covid, gli ultimi due anni il concerto si è svolto a Otranto nella location del Castello Aragonese. Ma, con l’allentamento delle restrizioni, si torna a girare per la Puglia e la prima tappa del concerto è Bari.

Cast e cantanti

Gli artisti attesi sul palcoscenico sono tantissimi. Ad esempio ci saranno nomi che hanno gareggiato a Sanremo come Achille Lauro, Aka7even, Ana Mena, Dargen D’Amico, Fabrizio Moro, Irama, La Rappresentante di Lista, Matteo Romano, Michele Bravi, Noemi, Donatella Rettore, Rkomi, Sangiovanni e Tananai. A seguire anche cantanti noti al pubblico di Amici di Maria De Filippi come: Albe, LDA, Luigi Strangis, Sissi e Alex. E ancora troveremo Alvaro Soler, Deddy, Pinguini Tattici Nucleari, Aiello, Alessandra Amoroso, Coez, Baby K, Mara Sattei, Marco Mengoni, Le Vibrazioni e Bob Sinclair, Fedez, Francesca Michielin, The Kolors, Tancredi, Tommaso Paradiso, Dolcenera, Annalisa, Boomdabash, Carl Brave, Cristiano Malgioglio, Elodie, Emis Killa, Il Volo, Raf, Riki, Loredana Bertè, Max Gazzè, Malika Ayane e Madame.

Battiti Live 2022 quante puntate

Da quante puntate è composto Battiti Live 2022? Come ogni anno, l’evento canoro condotto da Elisabetta Gregoraci va in onda a puntate. La prima è in partenza martedì 5 luglio 2022 in prima serata. Non abbiamo ancora la programmazione completa della messa in onda, ma sappiamo quando si sono svolti o si svolgeranno le tappe:

Prima tappa, venerdì 17 e sabato 18 giugno da Bari

Seconda tappa, sabato 2 e domenica 3 luglio da Gallipoli

Terza tappa, domenica 10 luglio da Trani

Streaming e TV

Dove vedere Battiti Live 2022 in diretta TV e live streaming? Il concerto come già detto va in onda questa sera, martedì 5 luglio 2022, su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.