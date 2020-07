Battiti live 2020: quante puntate e quando finisce

Quante puntate sono previste per Battiti live 2020? La diciottesima edizione dello show musicale itinerante prevede ben sei puntate che andranno in onda a partire da oggi, 27 luglio 2020, alle ore 21,15 su Italia 1. Ma quando vanno in onda le puntate? Quando finisce Battiti live 2020? Lo show dovrebbe andare in onda per sei lunedì consecutivi dal 27 luglio al 31 agosto 2020. Di seguito la programmazione tv dello show che va in onda su Italia 1:

Prima puntata: lunedì 27 luglio 2020

Seconda puntata: lunedì 3 agosto 2020

Terza puntata: lunedì 10 agosto 2020

Quarta puntata: lunedì 17 agosto 2020

Quinta puntata: lunedì 24 agosto 2020

Sesta puntata: lunedì 31 agosto 2020

Durata

Quanto dura una puntata di Battiti live 2020? Ogni singola puntata dovrebbe avere una durata di circa 3 ore: dalle 21,15 alle 00,10. Tanta musica e spettacolo per cercare di distrarre i telespettatori dalle grandi difficoltà vissute (e che in molti stanno ancora vivendo) a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo.

Streaming e tv

Dove vedere Battiti live 2020 in tv e live streaming? Lo show musicale sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 oltre che su Radionorba, Radionorba Tv, Telenorba e Mediaset Extra. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming grazie alla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

