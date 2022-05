Batman Begins: trama, cast e streaming del film

Stasera, 22 maggio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Batman Begins, film del 2005 diretto da Christopher Nolan e basato sul supereroe Batman ideato da Bob Kane e Bill Finger. Il film costituisce un reboot della serie cinematografica dedicata all’uomo pipistrello; esso costituisce il primo capitolo di una trilogia completata dai successivi Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012). La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Nolan, in collaborazione con David S. Goyer, che ha curato anche il soggetto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Da bambino a Gotham City, Bruce Wayne cade in un pozzo secco e viene attaccato da uno stormo di pipistrelli, sviluppando una paura nei loro confronti. Assistendo all’opera con i suoi genitori, Thomas e Martha, Bruce viene spaventato da artisti travestiti da pipistrelli e chiede di andarsene. Fuori, il rapinatore Joe Chill uccide i genitori di Bruce davanti a lui, e l’orfano Bruce viene cresciuto dal maggiordomo di famiglia, Alfred Pennyworth. Quattordici anni dopo, Chill viene rilasciato sulla parola dopo aver testimoniato contro il boss mafioso Carmine Falcone. Bruce intende uccidere Chill, ma uno degli assassini di Falcone lo fa per primo. L’amica d’infanzia di Bruce, Rachel Dawes, lo rimprovera per aver agito al di fuori del sistema giudiziario, dicendo che suo padre si vergognerebbe. Dopo aver affrontato Falcone, che gli dice che il vero potere deriva dall’essere temuti, Bruce trascorre i successivi sette anni viaggiando per il mondo allenandosi al combattimento e immergendosi nel mondo criminale. In una prigione del Bhutan, incontra Henri Ducard, il più fidato aiutante di Ra’s al Ghul, leader della Setta delle Ombre, lega di guerrieri nata allo scopo di eliminare ciò che c’è di marcio al mondo e nella società. L’uomo gli propone di raccogliere un particolare fiore azzurro e di raggiungere il fortino situato in cima alle montagne. Così facendo, Bruce potrebbe trovare ciò che cerca davvero. Rilasciato dalla prigione, Wayne trova il fiore e viene accolto da Ra’s al Ghul e Ducard; Bruce capisce di stare cercando un modo per usare la paura contro chiunque faccia del male. Inoltre, nella sua mente è sempre vivo il ricordo della morte dei suoi genitori, assieme ad un senso di impotenza e responsabilità per l’accaduto. Dopo aver completato il suo addestramento con i metodi ninja e aver eliminato le sue paure grazie all’istruzione di Ducard, Bruce scopre che la Setta sa di Gotham e, credendo che la città sia irrecuperabile, intende distruggerla. Bruce, al momento dell’iniziazione, si rifiuta di giustiziare un ladro, credendo che questa non sia giustizia e ricordandosi di aver conosciuto la fame e la necessità di rubare per sopravvivere. Scatena così un combattimento, bruciando il loro tempio durante la sua fuga. Ra’s viene ucciso dalla caduta di detriti, mentre Bruce salva l’inconscio Ducard. Tornato a Gotham e armato di nuovi ideali, Bruce è deciso a fare qualcosa di buono per una città così corrotta e si interessa alla compagnia della sua famiglia, la Wayne Enterprises, che viene resa pubblica dal senza scrupoli Bill Earle. L’archivista della compagnia Lucius Fox, un amico di Thomas Wayne, consente a Bruce di accedere a prototipi di tecnologie di difesa, tra cui una tuta corazzata, una cintura attrezzata, un mantello di memoria di forma e un veicolo pesantemente corazzato chiamato Tumbler. Bruce si finge pubblicamente un playboy superficiale, mentre allestisce una base nelle caverne sotto Wayne Manor e assume l’identità del vigilante “Batman”, ispirata dalla sua paura infantile, che ora ha conquistato.

Batman Begins: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Batman Begins, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian Bale: Bruce Wayne / Batman

Michael Caine: Alfred Pennyworth

Liam Neeson: Henri Ducard / Ra’s al Ghul

Katie Holmes: Rachel Dawes

Gary Oldman: James Gordon

Cillian Murphy: Dott. Jonathan Crane / Spaventapasseri

Tom Wilkinson: Carmine Falcone

Rutger Hauer: Bill Earle

Ken Watanabe: Falso Ra’s al Ghul

Morgan Freeman: Lucius Fox

Mark Boone Junior: Det. Arnold Flass

Linus Roache: Thomas Wayne

Larry Holden: Carl Finch

Colin McFarlane: Comm. Gillian B. Loeb

Gerard Murphy: Giudice Faden

Risteard Cooper: Cap. Simonson

John Nolan: Douglas Fredericks

Sara Stewart: Martha Wayne

Richard Brake: Joe Chill

Tim Booth: Victor Zsasz

Streaming e diretta tv

Dove vedere Batman Begins in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 22 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.