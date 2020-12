Batman Begins: trama, cast, colonna sonora e streaming del film

Questa sera, domenica 13 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Batman Begins, film del 2005 diretto da Christopher Nolan e basato sul supereroe Batman ideato da Bob Kane e Bill Finger. Il film costituisce un reboot della serie cinematografica dedicata all’uomo pipistrello; costituisce il primo capitolo di una trilogia completata dai successivi Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo statunitense Bruce Wayne è rinchiuso in una prigione del Bhutan, in Asia meridionale. L’uomo, che appare come un vagabondo, è in realtà un multimiliardario, rimasto orfano da piccolo a causa di una rapina finita in tragedia ad opera di un balordo di nome Joe Chill. Durante la prigionia viene visitato in cella da Henri Ducard, un misterioso uomo che afferma di potergli dare la giustizia che cerca, dicendogli anche che ogni risposta potrà essere trovata una volta recuperato un particolare fiore azzurro, che cresce sulle pendici di una montagna. Ducard è il più fidato aiutante di Ra’s al Ghul, leader della Setta delle Ombre, lega di guerrieri nata allo scopo di eliminare ciò che di marcio c’è al mondo e nella società. Rilasciato dalla prigione, Wayne decide di seguire le istruzioni ricevute e, rinvenuto il fiore, scala la montagna, non senza difficoltà. Wayne inizia un duro addestramento, nel quale imparerà le arti marziali e l’importanza della teatralità e dell’inganno nel combattimento, cose che lo porteranno anche ad affrontare le sue paure più profonde… Wayne poi torna a Gotham City, dopo sette anni di assenza, e – armato di nuovi ideali – decide di fare qualcosa per aiutare la sua città così corrotta.

Batman Begins: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Batman Begins, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian Bale: Bruce Wayne / Batman

Michael Caine: Alfred Pennyworth

Liam Neeson: Henri Ducard / Ra’s al Ghul

Katie Holmes: Rachel Dawes

Gary Oldman: James Gordon

Cillian Murphy: Jonathan Crane / Spaventapasseri

Tom Wilkinson: Carmine Falcone

Rutger Hauer: Bill Earle

Ken Watanabe: Falso Ra’s al Ghul

Morgan Freeman: Lucius Fox

Mark Boone Junior: Flass

Linus Roache: Thomas Wayne

Larry Holden: Carl Finch

Colin McFarlane: Comm. Gillian Loeb

Gerard Murphy: Giudice Faden

Sara Stewart: Martha Wayne

Richard Brake: Joe Chill

Colonna sonora

Ma chi ha firmato la colonna sonora di Batman Begins? La colonna sonora del film è stata affidata ai compositori Hans Zimmer e James Newton Howard. Nolan originariamente aveva assunto solo Zimmer a comporre la colonna sonora del film, ma poi il compositore convinse il regista ad assumere anche Howard. I due collaborarono su temi distinti per evidenziare la “doppia personalità” di Bruce Wayne e il suo alter ego, Batman. Hans Zimmer decise di comporre una colonna sonora che distanziasse dai suoi lavori precedenti, realizzati completamente in orchestrale mischiando stavolta vari elementi della musica classica e della musica elettronica. L’orchestra utilizzata è composta da novanta elementi provenienti da diverse orchestre di Londra e lo strumento scelto per enfatizzare il più possibile gli stati d’animo del personaggio è il violoncello. Il disco è composto da tracce orchestrali che presentano anche sonorità di musica elettronica e cori. I titoli dei pezzi sono in latino e prendono il nome da varie specie e sottospecie di pipistrelli.

Streaming e tv

Dove vedere Batman Begins in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 13 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

