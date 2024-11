Bastille Day – Il colpo del secolo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 21,40 su Italia 1 va in onda Bastille Day – Il colpo del secolo, film del 2016 diretto da James Watkins con protagonisti Idris Elba e Richard Madden. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Parigi. Nei giorni antecedenti la ricorrenza della presa della Bastiglia le strade di Sean Briar, agente della CIA in servizio a Parigi, e Michael Mason, incallito ed abile borseggiatore, vengono ad incrociarsi dopo che quest’ultimo, inconsapevolmente, ruba una borsa contenente una bomba, che poi esplode in una piazza di Parigi, causando quattro morti. L’attacco viene rivendicato da una misteriosa organizzazione criminale, che promette ulteriori attentati. Inizia così un’escalation di violenza e disordini in tutta Parigi: in tutto questo clima di tensione, Sean e Michael scopriranno che in realtà i disordini causati non sono altro che un diversivo per consentire ad una squadra corrotta di agenti francesi della RAID di attuare il colpo del secolo: svaligiare la Banca di Francia.

Bastille Day – Il colpo del secolo: il cast

Abbiamo visto la trama di Bastille Day – Il colpo del secolo, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Idris Elba: Sean Briar

Richard Madden: Michael Mason

Charlotte Le Bon: Zoe Neville

Kelly Reilly: Karen Dacre

José Garcia: Victor Gamieux

Anatol Yusef: Tom Luddy

Eriq Ebouaney: Baba

Streaming e tv

Dove vedere Bastille Day – Il colpo del secolo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.