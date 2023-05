Barry Seal – Una storia americana: trama (storia vera), cast e streaming del film

Barry Seal – Una storia americana (American Made), film del 2017 diretto da Doug Liman, con protagonista Tom Cruise. Il film è incentrato sulla storia vera di Barry Seal, ex pilota della Trans World Airlines diventato negli anni ottanta contrabbandiere di droga e successivamente informatore per la DEA.

Trama (storia vera)

Nel 1979, mentre il presidente statunitense Jimmy Carter dichiara alla nazione la “crisi di fiducia”, la popolazione attende l’elezione di quello nuovo, Ronald Reagan. Barry Seal, uno scaltro pilota di aerei di linea che vive in Louisiana, viene colto in flagrante nel contrabbandare sigari. In cambio dell’immunità, la CIA lo assolda per lavori di ricognizione sotto copertura. Durante uno di essi, atterrato in Colombia per rifornirsi di carburante viene contattato da alcuni trafficanti di droga che lo convincono a trasportare droga per loro. Dopodiché la storia si complica. Arrivato in Nicaragua inizia a collaborare con i contras in lotta contro i sandinisti al potere. Di seguito si trasforma in contrabbandiere di armi, trafficante di droga per il cartello di Medellín e informatore della DEA.

Barry Seal – Una storia americana: il cast

Abbiamo visto la trama di Barry Seal – Una storia americana, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Barry Seal

Domhnall Gleeson: Monty Schafer

Sarah Wright: Lucy Seal

Caleb Landry Jones: JB – Bubba

Jesse Plemons: sceriffo Downing

Lola Kirke: Judy Downing

Alejandro Edda: Jorge Ochoa

Mauricio Mejía: Pablo Escobar

Fredy Yate Escobar: Carlos Lehder

Jayma Mays: Dana Sibota

E. Roger Mithcell: Craig McCall

Benito Martinez: James Rangel

Connor Trinneer: George W. Bush

Alpha Trivette: giudice Linkletter

Jed Rees: Louis Finkle

Morgan Hinkleman: Christina Neal

Alberto Ospino: Manuel Noriega

Jayson Warner Smith: Bill Cooper

