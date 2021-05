Barely Lethal – 16 anni e spia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Barely Lethal – 16 anni e spia, film d’azione statunitense diretto da Kyle Newman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Megan Walsh è un’adolescente addestrata sin dall’infanzia per diventare una spia. Durante un’operazione di spionaggio, finalizzata a catturare la trafficante d’armi Victoria Knox, Megan, spinta dal desiderio di un’adolescenza normale, simula la propria morte per iscriversi ad un liceo americano.

Barely Lethal – 16 anni e spia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Barely Lethal – 16 anni e spia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hailee Steinfeld: Megan Walsh

Thomas Mann: Roger Marcus

Sophie Turner: Heather

Dove Cameron: Liz Larson

Steve-O: Pedro

Toby Sebastian: Cash Fenton

Gabriel Basso: Gooch

Jessica Alba: Victoria Knox

Samuel L. Jackson: Hardman

Streaming e tv

Dove vedere Barely Lethal – 16 anni e spia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.