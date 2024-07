Bardot: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 1 luglio

Questa sera, 1 luglio 2024, alle ore 21.30 va in onda in prima serata la terza e ultima puntata di Bardot, la miniserie in tre puntate in onda su Canale 5. La fiction francese racconta la vita intima di Brigitte Bardot tra il 1949 e il 1960. Cresciuta in una famiglia dalla quale ha ricevuto un’educazione rigorosa, sogna di diventare una ballerina. Nel 1949, all’età di quindici anni, incontrò Roger Vadim, che la lanciò nel mondo del cinema. La miniserie racconta il destino dell’attrice, la cui vita diventa una soap opera mediatica, intrappolata tra il successo e il prezzo della fama. Vediamo insieme trama e cast.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio di questa sera Brigitte Bardot (Julia de Nunez) è incinta di tre mesi e nessuno sul set di “Voulez-vous danser avec moi ?” (“Sexy Girl” in italiano) deve saperlo. Al grande dispiacere dei suoi genitori, Jacques Charrier (Oscar Lesage) ha rescisso il suo contratto. Alain Delon lo sostituirà. Ancora dispiaciuto per “Plein soleil” (“Purple Noon” in italiano), Jacques raggiunge Brigitte, che sta girando a Nizza. Nonostante ciò, lei non intende rinunciare al cinema e ha già un progetto di film dopo la nascita del bambino. Stanco e depresso, Jacques non sopporta più l’ambiente intorno a Brigitte. Lui aggredisce verbalmente contro Olga Horstig (Anne Le Ny), l’agente di Brigitte, che gli porta la sceneggiatura brillante di Henri-Georges Clouzot (Louis-Do de Lencquesaing). Lei caccia via Jacques e vuole il divorzio. Dopo un primo incontro teso con il controverso Henri-Georges e sua moglie Véra (Caroline Gay), “La Vérité” (“La verità” in italiano) inizia a prendere forma…

Nell’ultimo episodio della serie è tempo di festa a La Madrague. Brigitte balla e ritrova un po’ di spensieratezza, e nemmeno Jacques – incupito in volto – e il piccolo Nicolas-Jacques che piange riescono a rovinarle la serata. Brigitte si concentra sulla preparazione de “La Vérité”, sulla scelta del suo futuro co-protagonista e sulla sua relazione ambigua con il velenoso regista. Jacques, in piena depressione, si reca frequentemente in clinica e il set è faticoso. Solo Carré, (Jean Franco) – il suo uomo di fiducia e segretario devoto – la conforta e condivide i suoi momenti di solitudine. Clouzot sfrutta le fragilità di Brigitte, è un uomo duro e cinico. La sua direzione degli attori, talvolta accompagnata da violenze fisiche, è al limite del sopportabile. Il giovane Sami Frey (Jules Benchetrit) rimane chiuso nel mutismo. Ma questa indifferenza nasconde sentimenti che lo sconvolgono…

Bardot: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Bardot? A interpretare la grande attrice Brigitte Bardot è Julia De Nunez, giovane attrice francese dalla somiglianza incredibile con la diva. Nel cast di Bardot troviamo anche Victor Belmondo nel ruolo di Roger Vadim, Géraldine Pailhas e Hyppolyte Girardot nei ruoli della madre e del padre di Brigitte, Yvan Attal, Anne Le Ny e Louis-Do De Lencquesain. A interpretare la Bardot da piccola è Valentine Bourgeois. La miniserie in onda su Canale 5 è creata, diretta e scritta da Danièle Thompson e dal figlio Christopher. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.