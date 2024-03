Barbara D’Urso, la vita privata della conduttrice: marito, fidanzato, figli, età, anni

Chi è il marito o il fidanzato di Barbara D’Urso? E i figli? La grande conduttrice torna in tv oggi, come ospite di Mara Venier a Domenica In. Un modo per fare un bilancio dopo la storica rottura con Mediaset. Ma qual è la vita privata di Barbara D’Urso? Maria Carmela D’Urso, nasce a Napoli, il 7 maggio del 1957.

Nella sua vita ha avuto molti amori. È stata fidanzata per due anni con Memo Remigi, e le si attribuiscono flirt con i cantanti Vasco Rossi e Miguel Bosè. Nel 1982 si fidanza con il produttore cinematografico Mauro Berardi. I due danno alla luce due figli, Giammauro ed Emanuele. Gianmauro è un medico chirurgo. Emanuele Berardi invece è fotografo e videomaker. Nel ’93 termina la relazione con Mauro Berardi e molti anni dopo, precisamente nel settembre del 2002, Barbara sposa il ballerino Michele Carfora da cui divorzia 6 anni più tardi.

Il suo ex marito è dunque Michele Canfora, mentre il padre dei suoi due figli è Mauro Berardi. Quest’ultimo è un personaggio molto conosciuto nel mondo dello show business. Si tratta, infatti, di un celebre produttore cinematografico, che è riuscito a fare breccia nel cuore della conduttrice. La loro relazione è terminata poi a causa di alcune incomprensioni, che li hanno portati ad allontanarsi pur mantenendo un buon rapporto nel tempo. Grazie ai programmi come Domenica Live, Pomeriggio Cinque e tanti altri, Barbara D’Urso è entrata nel cuore di milioni di italiani. Oltre che conduttrice è anche attrice, come quando ha vestito i panni della Dottoressa Giò, o più recentemente in teatro. Quali saranno i suoi prossimi impegni dopo l’addio a Mediaset? Ne sapremo certamente di più dopo l’intervista a Domenica In.