Barbara Bouchet e i due figli: Massimiliano e Alessandro Borghese, ecco chi sono

Barbara Bouchet, ospite a Oggi un altro giorno, durante la sua vita ha avuto due figli: Massimiliano e Alessandro Borghese. Entrambi avuti dall’imprenditore Luigi Borghese, suo marito dal 1974 al 2006. Sì, Alessandro è quell’Alessandro, il noto chef e conduttore tv. Il padrone di casa di “4 Ristoranti“, il format Sky in cui si trova a visitare i ristoranti della penisola alla ricerca dei migliori in una determinata località e categoria. Ma conosciamo meglio i figli di Barbara Bouchet.

Alessandro Borghese, classe 1976, ha ormai capito che la cucina è il suo regno, ma non è sempre stato così. Da ragazzo, infatti, non sembrava avere le idee chiare e ha fatto “disperare” la mamma. Una volta preso il diploma, Barbara aveva chiesto al suo primogenito cosa volesse fare da grande, ma la sua risposta è stata “Non lo so“, L’attrice non l’aveva però presa particolarmente bene e l’ha messo davanti a un ultimatum: senza pensarci troppo lo ha cacciato di casa per renderlo indipendente, convinta che questo gli avrebbe permesso di avere le idee più chiare.

Qual era il loro rapporto? “Lei non era la tipica mamma italiana – ha raccontato Alessandro Borghese in un’intervista –. È sempre stata presente, ma sono stato anche lasciato molto solo con le tate. Spesso lei e papà partivano e mi mollavano a casa di Elia, la mia tata storica. Si può dire che sono cresciuto con lei e il marito”.

Anche il figlio minore di Barbara Bouchet, Massimiliano, ha la stessa passione del fratello per la ristorazione, In un primo momento ha iniziato a lavorare come barman, per poi entrare a far parte dello staff del cuoco. Su una cosa, però, è importante essere precisi: non è stata un’assunzione dettata dai legami di parentela. Il giovane, infatti, ha conosciuto la gavetta svolgendo tutte le mansioni richieste in un locale. Il merito alla mamma, Barbara Bouchet, Massimiliano ha detto: “È una brava mamma, ero molto geloso di lei e con i paparazzi mi mettevo davanti per non farle fare le foto”.