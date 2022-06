Barb e Star vanno a Vista Del Mar: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 14 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Barb e Star vanno a Vista Del Mar, film del 2021 di genere Commedia, diretto da Josh Greenbaum, con Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie Dornan, Damon Wayans Jr., Vanessa Bayer, Fortune Feimster. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Protagoniste del film sono le inseparabili amiche Barb (Annie Mumolo) e Star (Kristen Wiig): due donne single e di mezza età, residenti in una piccola località del Midwest che entrambe non hanno mai lasciato nemmeno una volta. Un giorno, decise a sperimentare qualcosa di nuovo, Barb e Star partono alla volta della Florida, più precisamente della località balneare di Vista Del Mar. Armate dei loro inseparabili bigodini e comode culottes, le due amiche sono pronte a lasciarsi andare a quella che si rivelerà l’avventura della loro vita… anche se non avrebbero mai immaginato che nel loro pacchetto vacanze, fosse incluso il salvare l’intera Vista Del Mar dal piano di distruzione di una perfida e folle criminale e dal suo sexy scagnozzo.

Barb e Star vanno a Vista Del Mar: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Barb e Star vanno a Vista Del Mar, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Kristen Wiig

Annie Mumolo

Jamie Dornan

Damon Wayans Jr.

Michael Hitchcock

Wendi McLendon-Covey

Vanessa Bayer

Fortune Feimster

Rose Abdoo

Reba McEntire

Streaming e tv

Dove vedere Barb e Star vanno a Vista Del Mar in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 14 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.