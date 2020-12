Ballerina: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Ballerina è il film in onda questa sera, sabato 26 dicembre 2020, a Santo Stefano, su Rai 3 dalle 21.20. Si tratta di un film d’animazione franco-canadese del 2016 diretto da Eric Summer e Eric Warin adatto a tutta la famiglia. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Ballerina? Scopriamolo insieme.

Trama

Félicie è una piccola orfana della Bretagna ed ha un’unica grande passione: la danza. Insieme al suo migliore amico Victor, che sogna di diventare un inventore, studia un piano folle per fuggire dall’orfanotrofio dove vive e andare a Parigi. Félicie dovrà superare i propri limiti e gli ostacoli sulla sua strada per realizzare il suo sogno: diventare la prima ballerina dell’Opera di Parigi.

Entusiasti e ottimisti come la Parigi di fine Ottocento, i due protagonisti del film Ballerina comprendono presto che per realizzare i sogni bisogna impegnarsi molto. Félicie trova un’insegnante e un’amica in Odette, étoile caduta in disgrazia e una rivale temutissima, Camille, la cui madre, Madame Le Haut, è pronta a tutto pur di assicurare un ruolo alla figlia ne Lo Schiaccianoci.

Ballerina film: cast

Tanti gli importanti doppiatori italiani che fanno parte del cast di questo film d’animazione, in onda su Rai 3 dalle 21.20 la sera di Santo Stefano. Ecco l’elenco completo:

Emanuela Ionica: Félicie Le Bras

Alex Polidori: Victor

Sara Labidi: Camille Le Haut

Eleonora Abbagnato: Odette

Sabrina Ferilli: Régine Le Haut

Francesco Prando: Louis Mérante

Federico Russo: Rudolph

Vittoria Bartolomei: Dora

Arianna Vignoli: Nora

Gabriele Patriarca: Mathurin

Franco Zucca: Latureau

Giò Giò Rapattoni: Rosita Mauri

Massimo De Ambrosis: Direttore dell’Opera

Aurora Cancian: Madre Superiora

Oliviero Dinelli: Postino

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Streaming e tv

Dove vedere Ballerina in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 26 dicembre 2020 (Santo Stefano) – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

