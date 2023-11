Ballando con le stelle, ancora scontri tra Teo Mammuccari e Selvaggia Lucarelli

Le “liti” tra Teo Mammuccari e Selvaggia Lucarelli stanno diventando una costante a Ballando con le Stelle 2023. Nella puntata di ieri sera, sabato 11 novembre, la discussione è partita dopo l’esibizione di Rosanna Lambertucci cui Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno dato zero. “Ha 78 anni, dare zero non mi fa ridere è offensivo, imbarazzante. A Mariotto e Lucarelli do io zero, l’anno prossimo vanno a casa i giurati”, ha detto Teo Mammucari dalla sala delle stelle.

Quando è stato il momento di Teo Mammucari di esibirsi con un paso doble, la lite con Selvaggia Lucarelli si è acuita. Prima dell’esibizione hanno fatto vedere un video in cui Mammucari invita la giuria a sorridere di più: “Bastone e carota è fondamentale nello spettacolo, non puoi solo colpire”. Poi ha raccontato di aver raggiunto Selvaggia Lucarelli in camerino per salutarla: “Se incontri una ragazza con cui sei uscito 25 anni fa qual è il primo impatto? Un abbraccio, un come stai” e ha raccontato che lei era al trucco e non si è alzata. Lei ha risposto che era ironica mentre era al trucco quando gli ha detto “è conflitto d’interessi”.

Al momento dei giudizi Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith hanno dato pareri postivi sulla performance di Mammuccari, negativi invece per Mariotto e Lucarelli. Mariotto lo ha descritto come King Kong con delle fragilità. Teo si è quindi, tra il serio e lo scherzoso, si è risentito anche perché gli hanno detto che Caprarica ballava meglio di lui: “Ma se si è perso la ballerina. Ma è un cane senza una zampa”. A quel punto il giornalista ha risposto: “Io sono un gentiluomo, tu sei un po’ cafone. Faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere. Hai rotto, balla e impara a ballare non fare il molleggiato”.

Lucarelli ha aggiunto: “Era brutto tutto quello che succedeva dalla vita in su”. Mammucari ha risposto “Tu stai là da sette anni ma non ci hai capito niente” dicendo che lui sarà il vincitore e che 3 settimane fa non aveva mai davvero ballato. “Ce l’ha con me, ce l’ha con il mondo. Il prossimo anno vai via hai stufato”. Sipario.