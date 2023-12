Ballando con le Stelle salta all’improvviso, problemi tecnici su Rai1 e va in onda Techetechetè

Lo chiamano il bello della diretta. Ballando con le Stelle in crush, al posto della finale in onda techetechetè. Lo sfondo nero durante la pausa pubblicitaria lascia i telespettatori col fiato sospeso. Cosa è successo durante l’ultima puntata del programma?Arriva subito il chiarimento della conduttrice: «La tecnologia ci può tradire, ma siamo qui e non abbiamo perso la nostra grinta e il nostro entusiasmo. C’è stata un’interruzione, ma riprendiamio il filo».

Questo ha dichiarato Milly Carlucci appena tornati in onda con la finale. Poi si confonde mentre presenta, chiamando i risultati della finale già trasmessa. Lo sguardo spaesato verso pubblico e giuria e la risata dopo lo sguardo complice con gli sfidanti: «Posso sbagliare anche io». La tensione sembra aver lasciato il posto all’ordine e i protagonisti dell’ultima puntata tornano a sfidarsi per il podio.