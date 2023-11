Una delle coppie di questa edizione di Ballando con le stelle che sta catturando l’attenzione del pubblico è sicuramente quella formata da Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. Tra i due c’è grande affinità e il loro rapporto sembra stia andando oltre l’amicizia o il legame in pista. Sui social in molti hanno notato un’intesa particolare tra i due e sguardi molto dolci. Anche i giudici hanno sottolineato una certa alchimia. Selvaggia Lucarelli ha chiesto al ragazzo se si fosse innamorato della sua maestra e lui ha risposto con un sorriso. In un’intervista Siffredi junior ha anche confessato di frequentare la ballerina fuori da Ballando, così da avere più complicità.

“Io e lei abbiamo creato un bel legame. Sono un ragazzo molto rigido e razionale, lei mi sta aiutando ad aprirmi. Cos’è per me l’amore? Tutto, la vita senza qualcuno accanto, senza delle persone che ti amano, che ti aspettano a casa, non è completa. Quindi mi viene da dire che l’amore è il motore ed è tutto”, ha ammesso il figlio di Rocco Siffredi prima di scendere in pista.

Nel corso della puntata la “voce del popolo” Rossella Erra ha rivelato: “Voi non lo sapete, ma domenica sera mentre rientravo in albergo vi ho visti! Ho visto cose, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia lui. Ho visto cosa belle e anche molto. Non ero dietro un albero, ma ho guardato. Quel bacio che ho visto di nascosto portatelo in pista”. I due ragazzi hanno sorriso un po’ imbarazzati.

Nella clip che precede la performance, Rocco Siffredi ha mandato un messaggio al figlio, incoraggiandolo a tirar fuori il carattere ed essere meno timido. Molti spettatori hanno però notato un doppio senso piccante: “Tu sei molto riservato, hai preso tutto da tua mamma per fortuna ma hai preso anche qualcosa da me e, non vorrei essere volgare, ma devo: tiralo fuori una volta per tutte e dimostra a tutti chi sei”, ha detto il re dell’hard a Lorenzo.