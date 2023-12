Ballando con le stelle, annuncio a sorpresa di Milly Carlucci

Sorpresa a Ballando con le stelle. Milly Carlucci, nel bel mezzo della puntata e della gara, ha conquistato il centro della scena, ha preso il microfono in mano e ha chiamato vicino a sé lo storico maestro Simone Di Pasquale. “Noi adesso, visto che si festeggerà Gesù Bambino e l’arrivo dei bebè…”: così ha esordito la conduttrice del seguito show di Rai 1. Il coreografo, con gli occhi che gli brillavano, non ha trattenuto un largo sorriso. Quindi la padrona di casa è andata dritta al punto e ha annunciato la dolce novità: “Questa sera, tutti insieme come famiglia di Ballando, possiamo festeggiare il suo bimbo, che è in arrivo”, ha detto. Grande boato in studio e felicità palpabile.

“Diventa papà, il nostro Simone cresce”, ha spiegato ancora Carlucci. Intanto la regia ha inquadrato la mamma della futura bambina che, contenta dell’abbraccio del programma, ha mandato un bacio. “Si matura eh…”, ha ironizzato la conduttrice. Di Pasquale, visibilmente emozionato, ha messo in fila poche parole: “Tutto su questa pista, che è un pezzo della mia vita”. I telespettatori hanno scatenato tutto il loro entusiasmo sui social, ricondividendo l’annuncio e aggiungendo commenti di affetto.

Nella giornata di oggi un’altra notizia ha scosso il pubblico di Ballando. Samuel Peron, altra colonna portante della trasmissione, è stato il protagonista di un’indiscrezione che ha fatto il giro del web. Per il ballerino, infatti, quella dell’edizione che si conclude stasera potrebbe essere l’ultima partecipazione. Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, il coreografo sarebbe infatti pronto a lasciare la trasmissione dopo quasi 18 anni, nel tentativo di chiudere in bellezza con la vittoria in coppia con Simona Ventura.