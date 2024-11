Ballando con le stelle 2024, chi prende il posto di Angelo Madonia? Il nuovo ballerino di Federica Pellegrini

Chi prende il posto di Angelo Madonia, “licenziato” da Ballando con le stelle, per ballare con Federica Pellegrini? La risposta è Samuel Peron. Ad annunciarlo è stata la Rai: “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di ‘Ballando con le Stelle'”, si legge nella nota. “A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riaverlo nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”, conclude la nota.

Abbiamo visto il sostituto, ma perché Angelo Madonia è stato “licenziato” da Ballando con le stelle? “La produzione, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore”, la nota della Rai.

La notizia ha lasciato increduli molti fan di Ballando con le stelle e dello stesso Madonia. In 19 edizioni infatti non era mai accaduto niente del genere. Ma cosa è successo? Una spiegazione ufficiale non c’è stata. In molti hanno pensato allo scontro nell’ultima puntata tra il ballerino e la giudice, Selvaggia Lucarelli. Ipotesi smentita dalla giudice. “Madonia non è uscito da Ballando perché ha risposto a me”, ha scritto su X la giornalista. A corredo del post un link alla sua newsletter. Il titolo dell’articolo in questione è La Pellegrini liberata. “Nella storia di “Ballando con le stelle” Angelo Madonia è stato, credo di ricordare, l’unico ballerino con cui ogni tanto negli anni (quelli dal suo arrivo) mi sono scambiata qualche messaggio su questioni extra-Ballando anche quando il programma non era in onda. Nulla di che, ma mi è sempre parso uno simpatico”, si legge all’inizio del pezzo…