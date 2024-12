Ballando con le stelle, caso Guillermo Mariotto

Questa sera, 14 dicembre 2024, su Rai 1 va in onda la semifinale di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. L’interesse principale però non sembra essere legato a chi andrà in finale tra i vip in gara, ma all’esito del caso Mariotto.

Milly ha aperto la trasmissione di stasera annunciando di non sapere ancora se Mariotto sarà presente oppure no nella ppuntata. Dopo oltre due ore di puntata, alle ore 22.55 circa, si è affrontato il tema.

La Carlucci ha detto che quanto avvenuto: “Non è un atto trascurabile. Questa è la Rai. Abbiamo parlato con Guillermo e con la Rai. Mariotto ci ha detto di essere in un particolare momento di difficoltà. Ciò non giustifica quanto successo, ma ci fa capire perché è successo. Noi non possiamo non tenere in considerazione questo fatto. La scelta è stata quella di un cartellino giallo. Non è un rosso”. Poi ha lanciato un filmato con le scuse dello stilista.

“Sono qui per fare mea culpa – le parole dello stilista -. Mi sono sentito male per lo stress e per quello che sta succedendo nella mia vita. Chiedo scusa a tutti. Milly in primis, la Rai, voi – mio pubblico adorato -, tutti. Scusatemi”.

Il giudice quindi, dopo aver fatto il suo ingresso in studio, ha preso posto in giuria al fianco di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Cosa è successo

Ma cosa è successo a Ballando con le stelle? Cosa ha fatto Mariotto? Come detto, nel corso della scorsa puntata il giudice si è allontanato dallo studio durante una pausa pubblicitaria senza avvisare nessuno. Il suo gesto aveva lasciato perplessi la conduttrice e gli altri giurati. Secondo una prima spiegazione, data il giorno seguente, Mariotto si era dovuto allontanare urgentemente a causa di un malore improvviso che aveva colpito una sarta della maison Gattinoni. Un comportamento duramente criticato da tanti. Compresa Milly Carlucci che nei giorni scorsi ha promesso di comunicare in diretta la decisione definitiva sul rientro dello stilista/giudice.