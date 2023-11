Ballando con le stelle 2023, eliminati: chi è stato eliminato dopo la terza puntata, 4 novembre

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 2023 durante la puntata di stasera? Oggi, sabato 4 novembre 2023, su Rai 1 è andata in onda la terza puntata della 18esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. Al ballottaggio sono finiti… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

LA CLASSIFICA

Di seguito la classifica della terza puntata di Ballando con le stelle 2023:

In aggiornamento…

Concorrenti

Abbiamo visto gli eliminati della terza puntata di Ballando con le stelle 2023, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 12 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo:

Carlotta Mantovan-Moreno Porcu

Teo Mammucari-Anastasia Kuzmina

Simona Ventura-Samuel Peron

Rosanna Lambertucci-Simone Casula

Paola Perego-Angelo Madonia

Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi)-Lucrezia Lando

Wanda Nara-Pasquale La Rocca

Ricky Tognazzi-Tove Villfor

Lino Banfi-Alessandra Tripoli

Antonio Caprarica-Maria Ermachkova

Giovanni Terzi-Giada Lini

Sara Croce-Luca Favilla

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie e gli eliminati di Ballando con le stelle 2023 oggi (4 novembre 2023), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dal 21 ottobre 2023. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Potete recuperare le puntate e le esibizioni in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.