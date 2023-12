Ballando con le stelle 2023, eliminati: chi è stato eliminato nel corso della finale, 23 dicembre

Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 2023 durante la puntata di stasera? Oggi, sabato 23 dicembre 2023, su Rai 1 è andata in onda la decima puntata (finale) della 18esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci. A dover lasciare il talent sono state nell’ordine le coppie formate da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

LA CLASSIFICA

Di seguito la classifica della decima puntata di Ballando con le stelle 2023 (senza i voti del pubblico da casa):

Concorrenti

Abbiamo visto gli eliminati della decima puntata di Ballando con le stelle 2023, ma quali sono i concorrenti in gara? In tutto 12 concorrenti Vip sono chiamati a sfidarsi a colpi di danza, affiancati da ballerini e ballerine professionisti. A giudicare le loro esibizioni la temutissima giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo:

Carlotta Mantovan-Moreno Porcu

Teo Mammucari-Anastasia Kuzmina

Simona Ventura-Samuel Peron

Rosanna Lambertucci-Simone Casula

Paola Perego-Angelo Madonia

Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi)-Lucrezia Lando

Wanda Nara-Pasquale La Rocca

Ricky Tognazzi-Tove Villfor

Lino Banfi-Alessandra Tripoli

Antonio Caprarica-Maria Ermachkova

Giovanni Terzi-Giada Lini

Sara Croce-Luca Favilla

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie e gli eliminati di Ballando con le stelle 2023 oggi (23 dicembre 2023), ma dove vedere le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle 20.35 per dieci puntate a partire dal 21 ottobre 2023. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Potete recuperare le puntate e le esibizioni in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.