Ballando con le stelle 2023: i concorrenti (cast) e relative coppie della nuova edizione, ballerini

Quali sono i concorrenti (e le coppie) di Ballando con le stelle 2023? Allo show di Milly Carlucci, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma il sabato sera, prenderanno parte dodici vip che si sfideranno a colpi di esibizioni, affiancati da altrettanti ballerini professionisti. A giudicarli la giuria formata da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, e il pubblico da casa. Ma vediamo insieme i concorrenti della 18esima edizione di Ballando con le stelle:

Ricky Tognazzi . Attore, regista, sceneggiatore e produttore milanese, ha 68 anni, sua moglie è Simona Izzo.

Rosanna Lambertucci. Conduttrice e giornalista, 77 anni, da qualche mese sposata con il compagno Mario di Cosmo.

Simona Ventura e Giovanni Terzi , fidanzati da anni, parteciperanno come due concorrenti separati, ognuno con il suo maestro.

, fidanzati da anni, parteciperanno come due concorrenti separati, ognuno con il suo maestro. Carlotta Mantovan . Seconda a Miss Italia nel 2001, giornalista e moglie di Fabrizio Frizzi, la 40enne di Mestre è grande amica di Milly Carlucci e il ricordo del conduttore scomparso nel 2018 torna a farsi vivo poiché proprio Fabrizio aveva inaugurato lo show condotto da Milly Carlucci come concorrente della prima edizione.

Paola Perego. Conduttrice, guida con Simona Ventura il programma Citofonare Rai 2. Sposata con l'agente Lucio Presta.

Antonio Caprarica. Ex inviato Rai 72enne, è un grande esperto della Royal Family inglese. Negli ultimi anni lo abbiamo visto spesso ospite nei programmi Mediaset. È sposato con Iolanta Miroshnikova.

Teo Mammucari. Conduttore, per lui è un ritorno in Rai dopo l'addio a Mediaset. È stato sposato con Thais Souza Wiggers.

Sara Croce. Già concorrente di Miss Italia nel 2017 e poi Madre Natura in Ciao Darwin, ha 25 anni ed è di Garlasco.

Lorenzo Tano . Figlio di Rocco Siffredi e di sua moglie Rozsa Tassi, non ha mai pensato di seguire le orme del papà e si è sempre dedicato a diverse attività. Modello, pilota di moto, direct project manager e regista, ha deciso di mettersi alla prova anche con il ballo.

Lino Banfi . Famoso attore comico e sceneggiatore pugliese, il cui vero nome è Pasquale Zagarìa. Durante la sua lunghissima carriera ha interpretato sia personaggi comici sia drammatici e ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani come Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci. A febbraio 2023 ha perso la sua amata Lucia dopo oltre 70 anni insieme. La signora Lagastra era malata da tempo di Alzheimer. Un lutto che ha sconvolto profondamente l'attore e la figlia, Rosanna.

Wanda Nara. L'agente e moglie di Mauro Icardi, l'anno scorso fu ballerina per una notte. Questi ultimi mesi per Nara sono stati molto complicati: i giornali argentini hanno riportato la notizia, non ancora confermata, che Wanda abbia ricevuto la diagnosi di leucemia. Questa affermazione è stata smentita dall'agente che però ha dichiarato che qualcosa nelle sue analisi non va bene.

Abbiamo visto i concorrenti e i ballerini di Ballando con le stelle 2023, ma quali sono le coppie (abbinamenti)? Eccole:

Carlotta Mantovan-Moreno Porcu

Teo Mammucari-Anastasia Kuzmina

Simona Ventura-Samuel Peron

Rosanna Lambertucci-Simone Casula

Paola Perego-Angelo Madonia

Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi)-Lucrezia Lando

Wanda Nara-Pasquale La Rocca

Ricky Tognazzi-Tove Villfor

Lino Banfi-Alessandra Tripoli

Antonio Caprarica-Maria Ermachkova

Giovanni Terzi-Giada Lini

Sara Croce-Luca Favilla

Come si vota

A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 18esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come si vota a Ballando con le stelle 2023? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su Twitter e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci. Addio quindi al classico televoto.