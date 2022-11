Il primo eliminato di questa edizione di Ballando con le stelle è Giampiero Mughini. Il giornalista in ogni puntata è riuscito a catturare l’attenzione non tanto per le sue qualità da ballerino, ma per gli accesi scontri che si creano con la giuria. Dopo le polemiche della scorsa settimana con Carolyn Smith, questa volta il polemista ha battibeccato con Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Il giurato, dopo l’esibizione sulle note di Cyrano, ha chiesto conto a Mughini del suo look: “Hai questo maglione da ministro del Turismo”, in riferimento ai look sempre poco sobri sfoggiati dallo scrittore, che ieri indossava un maglione maculato. “Non sai di cosa parli, Ministro del Turismo lo dici a tua sorella”, ha risposto seccamente il concorrente, che non ha colto il riferimento alla nuova ministra del Turismo Daniela Santanché, da sempre ben nota per i suoi outfit.

“Non hai capito la battuta”, ha ribattuto Canino, “Evidentemente era troppo alta”, ha risposto sarcasticamente Mughini. “Volevo sapere perché non metti costumi”, ha precisato quindi il giudice. “Perché io non sono un attore, sono Mughini, quindi mi vesto da Mughini”. Mi spiace farti un complimento dopo quello che hai detto, ma stasera ti ho visto ballare”, ha concluso il giudice. Ma le polemiche hanno riguardato anche Lucarelli: “Ho sentito più critiche a Cassini, Barale e Biagiarelli, che a Giampiero Mughini. C’è un problema in questa giuria. Qui pare di aver assistito a una performance eccezionale, ci accontentiamo di tanto così, perché fino ad oggi non avevi fatto nulla. Ho sentito dire da te che ti vergognerei ad essere qui con delle palette in mano”, ha detto la giornalista.

“Sì, perché penso che una paletta sia una cosa miserrima rispetto alla valutazione di una persona nel suo complesso. Mi sottopongo educatamente, ma un po’ mi ci pulisco anche le scarpe”, ha ribattuto Mughini. “Io avrei voluto che tu giocassi un po’ sui tuoi limiti, la verità è che un po’ ci giochi ma poi basta una battuta sul maglione ed esce fuori il peggio di te, la persona meno autoironica vista passare su questa pista”, chiosa Lucarelli. “Su questo ti sbagli, io sono siciliano, noi siamo intessuti di autoironia, evidentemente non conosci la letteratura siciliana e questo è un peccato”, la risposta del concorrente, che ha fine puntata è stato eliminato dopo aver perso il ballottaggio con Dario Cassini.