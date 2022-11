Tutt’altro che sereno il clima a Ballando con le stelle durante la puntata di ieri, 5 novembre 2022. Ad accendere la miccia è stata Selvaggia Lucarelli, che ha raccontato in diretta di aver ricevuto una telefonata prima della puntata da parte di Dario Cassini. Scoppia il caso. Il concorrente, dal canto suo, afferma nella clip della settimana che la giurata gli dia sempre voti bassi per favorire il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. “Io non credo di essere antipatico a Selvaggia Lucarelli, credo che accanirsi su di me le consenta di gestire meglio un conflitto di interessi. Se mio figlio partecipa a un torneo di calcio io non faccio l’arbitro”, ha chiosato l’attore. “Tu pensi davvero che io ti giudichi in maniera severa per camuffare il mio conflitto di interessi con Lorenzo?”, ha subito ribattuto la giornalista. “Ci sto comodo in questa teoria”, risponde Cassini.

Poi il colpo di scena. Lucarelli dice di aver ricevuto una telefonata da Cassini alle 18.30: “Mi hai detto che è tutto falso, che quello che dici serve al tuo personaggio, che i miei voti bassi servono a dare luce al suo personaggio. Mi ha detto di dargli 3, mi ha anche anticipato delle battute che mi avrebbe fatto e anche come avrei dovuto rispondere”. Accuse certamente gravissime, alle quali l’attore risponde chiedendo se questa telefonata fosse registrata. “Sì!”, la risposta secca della Lucarelli.

A quel punto, dopo la pubblicità, Cassini dà ‘la sua versione’: “Credo di dover dire una cosa: Fabio e Selvaggia sono storicamente dei miei amici. Oggi ho pensato di fare uno squillo a entrambi: se ho sbagliato, mi scuso. E se pensate che sia una cosa terribilmente sbagliata io sono pronto a fare un passo indietro e me ne vado. Pensi che sia stata fatta con un retropensiero? Mi dispiaceva soltanto che quando la settimana scorsa ho avuto toni un po’ alti, ho precisato che avrei continuato a reagire ai vostri pareri se non d’accordo”.