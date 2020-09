Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera, sabato 26 settembre 2020, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come di consueto in coppia. Quest’edizione, come le precedenti, è condotta da Milly Carlucci e al suo fianco ritroveremo anche Paolo Belli. Per questa 15esima edizione, il talent show ha puntato su un cast che promette grandi scintille. Vediamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Ballando con le stelle 2020.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Le anticipazioni della seconda puntata

La prima puntata di Ballando con le stelle 2020, andata in onda lo scorso sabato, non ha visto eliminazioni. Negli ultimi minuti della puntata del 19 settembre, Milly Carlucci ha infatti annunciato le coppie che hanno avuto accesso all’appuntamento di oggi, 26 settembre. Ha lasciato fuori due coppie, quella composta da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro e quella composta da Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Nessuno spareggio. Milly Carlucci ha spiegato che le due coppie erano in realtà le prime due in classifica e dunque hanno ottenuto un bonus di 10 punti per la prossima puntata. Le coppie che sono passate alla seconda puntata sono dunque: Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi; Barbara Bouchet e Stefano Oradei; Antonio Catalani e Tove Villfor; Vittoria Schisano e Marco De Angelis; Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Gilles Rocca e Lucrezia Lando; Lina Sastri e Simone Di Pasquale; Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman; Alessandra Mussolini e Maykel Fonts; Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro e Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Attenzione però: Raimondo Todaro stasera non ci sarà. Il ballerino è infatti stato operato per un’appendicite, sta bene e ha già postato sui social una foto che lo ritrae nel suo letto d’ospedale. Chi ballerà stasera con la Isoardi?

Tutti su ballerini e ballerine di Ballando con le stelle 2020

Al termine della puntata, come da tradizione, ogni coppia potrebbe essere eliminata ma poi avranno modo di essere ripescate a distanza di qualche settimana, a condizione di continuare a studiare con impegno. Per la seconda puntata di Ballando con le stelle riavremo anche il “ballerino per una notte”, che in questo caso riguarda un personaggio molto famoso e la cui performance sarà valutata dalla giuria in studio e il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara. Di chi si tratta? Per l’occasione, ci saranno più ballerini per una notte: si tratta dei Ricchi e Poveri. Per scoprire di più, sintonizzatevi su Rai 1 sabato 26 settembre, dalle ore 21,25 per la seconda puntata di Ballando con le stelle.

Potrebbero interessarti Chi è Tullio Solenghi, concorrente di Ballando con le stelle 2020 Chi è Costantino Della Gherardesca, concorrente di Ballando con le stelle 2020 Chi è Daniele Scardina, concorrente di Ballando con le stelle 2020