Baghdad Central: trama, cast, trailer e streaming della serie su Sky

Baghdad Central è un thriller appassionante ambientato nella capitale irachena nel 2003, nei mesi dell’occupazione anglo-americana in seguito alla cacciata di Saddam Hussein. La nuova serie tv debutta il 18 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. In tutto sei episodi, da vedere anche in qualsiasi momento on demand. Firmata da Stephen Butchard, già dietro il successo di House Of Saddam e The Last Kindgom, la serie, in sei episodi, è la già apprezzatissima trasposizione televisiva del romanzo omonimo del 2014 di Elliott Colla: “Un drama emozionante” secondo il Guardian, mentre per il Wall Street Journal è “impossibile interromperne la visione”. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Baghdad Central.

Trama

Diretta da Alice Troughton e scritta da Stephen Butchard, Baghdad Central segue la storia di Muhsin al-Khafaji (Waleed Zuaiter), ex poliziotto che vede misteriosamente scomparire in autunno sua figlia Sawsan (Leem Lubany), studentessa e traduttrice per conto delle forze americane. Le prime ricerche lo portano all’università dove Sawsan studiava, scontrandosi col muro di gomma degli insegnanti e delle autorità locali. Nel frattempo Muhsin deve anche badare a sua figlia Mrouj (July Namir), gravemente malata: per garantirle cure e sostentamento, Muhsin non esita a passare dalla parte dei collaborazionisti, dopo essere stato arrestato per errore e torturato perché sospettato di essere membro delle milizie.

Lo aiuterà l’incontro con un ex ufficiale di polizia britannico, Frank Temple (Bertie Carvel), che lo recluta per lavorare con lui nella Green Zone. Si addentrerà in un’ordinaria storia di ambiguità e doppi giochi, accanto a persone come il capitano della polizia militare USA John Parodi (Corey Stoll, che ricorderete in House of Cards) e Douglas Evans (Neil Maskell), contractor per una compagnia militare privata.

Baghdad Central è un avvincente thriller prodotto da Euston Films – parte di Fremantle – e ambientato nella capitale irachena del 2003, mentre la città si trova al centro degli sforzi della coalizione per mettere in sicurezza la regione, dominata dal caos, dal crimine e dalla paranoia che seguirono l’occupazione da parte delle forze americane. La deposizione del regime di Saddam Hussein e il conseguente scioglimento dell’esercito e della polizia iracheni avevano creato infatti un pericoloso vuoto di potere.

Baghdad Central: il cast completo

Al centro della storia raccontata in Baghdad Central l’ex ispettore Muhsin al Khafaji (interpretato da Waleed Zuaite). L’uomo ha perso praticamente tutto, e combatte quotidianamente per mantenere al sicuro se stesso e la sua secondogenita Mrouj (July Namir), gravemente malata. Quando scopre che sua figlia maggiore, Sawsan (Leem Lubany), è scomparsa, Khafaji sarà costretto a intraprendere una disperata ricerca per trovarla.

A causa di un errore riguardante la sua identità Khafaji viene arrestato e torturato dagli americani perché sospettato di essere membro delle milizie. Lo aiuterà l’incontro con un ex ufficiale di polizia britannico, Frank Temple – interpretato da Bertie Carvel (Les Misérables) – che lo recluta per lavorare con lui nella Green Zone. Nei panni del capitano della polizia militare americana John Parodi Corey Stoll (House of Cards, Billions). Completano il cast Clara Koury (Homeland), nei panni della professoressa Zubeida Rashid e Neil Maskell (Utopia) nel ruolo di Douglas Evans. Trailer Ecco il trailer della nuova serie in onda su Sky Atlantic dal 18 gennaio 2021 in sei episodi e in streaming su NOW TV. Streaming e tv Dove vedere la nuova serie Baghdad Central? I sei episodi andranno in onda su Sky Atlantic da lunedì 18 gennaio a partire dalle 21.15 e saranno disponibili anche in streaming su NOW TV.

