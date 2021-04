Bad Moms – Mamme molto cattive: trama, cast, trailer e streaming del film

Bad Moms – Mamme molto cattive è il film in onda questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, su Sky Cinema Uno in prima serata dalle 21.15. La pellicola americana del 2016 è scritta e diretta da Jon Lucas e Scott Moore. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Bad Moms – Mamme molto cattive? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La protagonista della vicenda è Amy Mithcell (Mila Kunis), giovane madre di Jane e Dylan, che cerca di divincolarsi al meglio tra lo stressante lavoro e le numerose attività domestiche. Lo stile di vita snervante che la donna sente di essere costretta a mantenere subisce un duro tracollo, a seguito della scoperta del tradimento del marito Mike. Amareggiata e avvilita, Amy fatica a mantenere la facciata di madre perfetta e decide di uscire dai suoi soliti schemi, affrontando pubblicamente l’odiosa e pretenziosa Gwendolyn James (Christina Applegate), capo del comitato dei genitori.

A seguito del duro sfogo, secondo la trama di Bad Moms – Mamme molto cattive, Amy si rifugia in un bar dove incontra la disinibita madre single Carla (Kathryn Hahn), e la remissiva Kiki (Kristen Bell), madre casalinga di quattro figli. Sebbene le tre donne siano agli antipodi, la tensione quotidiana a cui sono sottoposte, l’impossibilità di raggiungere lo stereotipato modello della madre perfetta e l’odio per Gwendolyn finiscono per unirle indissolubilmente. Dopo una serata all’insegna dell’alcol e del divertimento, Amy decide di cambiare il suo atteggiamento nei confronti dei figli e inizia a frequentare l’affascinante vedovo Jesse (Jay Hernandez).

A seguito dell’umiliazione pubblica, Gwendolyn riesce a far estromettere Jane dalla squadra di calcio, provocando un’inaspettata reazione in Amy. La donna, infatti, si candida come nuovo rappresentate dei genitori e organizza una festa straordinaria che le attira le simpatie delle altre mamme. Quando Gwendolyn si vendica, tuttavia, Amy si troverà nuovamente abbandonata dai suoi affetti, potendo contare solo su Kiki e Carla…

Bad Moms – Mamme molto cattive: il cast del film

Ma qual è il cast di Bad Moms – Mamme molto cattive? In questo film del 2016 troviamo attori molto amati come Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate, Annie Mumolo, Jada Pinkett Smith. Ecco l’elenco completo degli attori e i relativi personaggi interpretati.

Mila Kunis: Amy Mitchell

Kristen Bell: Kiki

Kathryn Hahn: Carla

Christina Applegate: Gwendolyne James

Jada Pinkett Smith: Stacey

Annie Mumolo: Vicki

Jay Hernandez: Jessie Harkness

David Walton: Mike Mitchell

Lilly Singh: Cathy

Oona Laurence: Jane Mitchell

Emjay Anthony: Dylan Mitchell

Megan Ferguson: Tessa

Wanda Sykes: dottoressa Karl

JJ Watt: Coach Craig

Clark Duke: Dale Kipler

Billy Slaughter: veterinario

Wendell Pierce: preside Burr

Martha Stewart: se stessa

Trailer

Ecco il trailer in italiano di Bad Moms – Mamme molto cattive, questa sera – 14 aprile 2021 – su Sky Cinema Uno dalle 21.15.

Streaming e tv

Dove vedere Bad Moms – Mamme molto cattive in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 aprile 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.

