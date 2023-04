Bad Company – Protocollo Praga: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21.15 su La7 va in onda Bad Company – Protocollo Praga, film del 2002 diretto da Joel Schumacher. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Kevin Pope è un agente della CIA che, con il nome di Michael Turner, è coinvolto in una missione per recuperare un ordigno atomico rubato. Dopo il primo contatto con il venditore viene coinvolto in una sparatoria e rimane ucciso. La CIA scopre che Kevin aveva un fratello gemello, Jake Hayes, e lo convince a prendere il suo posto per poter concludere la missione. Jake, che non sapeva nulla di Kevin, ha solo 9 giorni per imparare a muoversi e a comportarsi come lui, altrimenti metterà in pericolo l’operazione della CIA e la relazione con la sua ragazza Julie, dato che quest’ultima ha deciso di lasciarlo perché preoccupata di non avere un futuro prospero assieme a lui, che nel frattempo è stato rassicurato dall’agenzia che in caso di successo la sua stessa vita potrebbe decisamente svoltare.

Bad Company – Protocollo Praga: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bad Company – Protocollo Praga, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anthony Hopkins: Officer Oakes

Chris Rock: Jake Hayes/Kevin Pope/Michael Turner

Peter Stormare: Adrik Vas

Gabriel Macht: Agente Seale

Kerry Washington: Julie

Garcelle Beauvais-Nilon: Nicole

Matthew Marsh: Dragan Adjanic

John Slattery: Roland Yates

Brooke Smith: Agente Swanson

Irma P. Hall: Mrs. Banks

John Slattery: Roland Yates

Daniel Sunjata: Ag. Carew

Dan Ziskie: Ag. Dempsey

John Aylward: Ag. Farren

Lanette Ware: Pam

Shea Whigham: Ag. Wells

Adoni Maropis: Jarma

Marek Vasut: Andre

Streaming e tv

Dove vedere Bad Company – Protocollo Praga in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 aprile 2023 – alle ore 21.15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.