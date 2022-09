Bad Boys for Life: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Bad Boys for life è il film in onda questa sera, martedì 27 settembre 2022, su Rai 2 in prima visione dalle 21.20. Una pellicola d’azione del 2020 con protagonisti con Will Smith e Martin Lawrence. La regia è di Adil El Arbi e Bilall Fallah. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Bad Boys for life? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film vede il ritorno dei “cattivi ragazzi” Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) per un’ultima avventura insieme. Il primo sta attraversando la classica crisi di mezza età, mentre il secondo è ormai un ispettore di polizia contrario ai modi violenti dell’amico e deciso ad andare in pensione. Prima che Marcus si ritiri definitivamente dalle scene, Mike gli propone un’ultima impresa epica.

Fuggita di prigione, Isabel Aretas (Kate del Castillo), vedova del boss Benito, organizza insieme al figlio Armando (Jacob Scipio) un piano per uccidere tutti quelli coinvolti nell’arresto del marito, compreso Mike. Dopo aver accompagnato Marcus alla festa per la nascita del suo primo nipote, il detective viene colpito da Armando finendo in coma per mesi.

Scampato alla morte e deciso a far giustizia, Mike contatta il suo collega, ormai in pensione, per chiedergli di aiutarlo nel suo piano di vendetta e arrestare così la scia di omicidi che Armando si sta lasciando dietro. Il suo fidato compagno, però, non è più l’uomo d’azione di un tempo e inizialmente rifiuta di collaborare con lui, ma dopo tutti questi anni passati insieme Marcus lascerà davvero Mike da solo?

Bad Boys for Life: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Bad Boys for Life? Tanti gli attori celebri che prendono parte a questa pellicola, tra cui Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Kate del Castillo, Joe Pantoliano, Paola Nunez, Nicky Jam, Jacob Scipio, Theresa Randle, Happy Anderson e Bianca Bethune. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Will Smith: Michael “Mike” Lowrey

Martin Lawrence: Marcus Burnett

Kate del Castillo: Isabel Aretas

Vanessa Hudgens: Kelly

Alexander Ludwig: Dorn

Charles Melton: Rafe

Paola Núñez: Rita Sécada

Nicky Jam: Lorenzo “Zway-Lo” Rodriguez

Joe Pantoliano: Conrad Howard

Theresa Randle: Theresa Burnett

Thomas Brag: Cake Boy

Jacob Scipio: Armando Aretas

Massi Furlan: Lee Taglin

DJ Khaled: Manny

Dennis Greene: Reggie

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film in onda questa sera su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere Bad Boys for life in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 27 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.