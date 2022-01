Back to school streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Nicola Savino

Questa sera, mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda la quinta e ultima puntata di Back to school, il nuovo programma che vede 25 concorrenti vip (i ripetenti) cimentarsi con la preparazione dell’esame di quinta elementare. Un gioco da ragazzi? Scopriremo che per molti non sarà così facile. Ad aiutarli nello studio ci saranno i Maestrini, 2 bambini dai 7 agli 11 anni, mentre a giudicare i concorrenti sarà la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari che al termine di ogni puntata sottoporranno I Ripetenti, sei a serata, all’esame finale. Ma dove vedere la quinta e ultima puntata di Back to school in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Back to school va in onda ogni martedì per 5 settimane alle ore 21,20 su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre, 506 in HD). La prima puntata è prevista per il 4 gennaio 2022, l’ultima oggi, 26 gennaio 2022.

Back to school streaming live

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il programma sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i contenuti in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming la seconda puntata di Back to school, ma quante puntate sono previste? In tutto cinque, a partire dal 4 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione, potrebbe variare):