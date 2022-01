Back to school: anticipazioni e ripetenti dell’ultima puntata su Italia 1

Questa sera, mercoledì 26 gennaio 2022, su Italia 1 dalle ore 21,20 va in onda la quinta e ultima puntata di Back to school, il nuovo programma condotto da Nicola Savino che vede 25 concorrenti vip (i ripetenti) cimentarsi con la preparazione dell’esame di quinta elementare. Ad affiancare i concorrenti, sei per ogni serata, ci saranno i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che li aiuteranno nello studio. A giudicarli fino al temibile esame la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari che al termine di ogni puntata sottoporranno I Ripetenti all’esame finale. Vediamo insieme le anticipazioni dell’ultima puntata di Back to school.

Concorrenti, cast, ospiti

Nella quinta e ultima puntata di questa sera, 26 gennaio 2022, torna Back to school con l’ultimo appuntamento. Il programma che mette alla prova le nostre certezze su quanto abbiamo realmente metabolizzato le nozioni elementari apprese tanti anni fa. Sapremmo rispondere oggi alle semplici domande di geografia o di aritmetica che vengono rivolte ogni giorno ai bambini di una classe elementare? A toglierci il dubbio saranno i 25 concorrenti di “Back to school”, un’autentica classe che sarà costretta dal conduttore Nicola Savino a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare.

Vedremo come Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola nella puntata di oggi, 26 gennaio, Evaristo Beccalossi, Lory Del Santo, Denis Dosio, Martina Hamdy e Andrea Lo Cicero. Inoltre, “rimandati” dalla puntata precedente, Antonella Elia ed Enzo Miccio. A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzeranno le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame. Sarà la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.

Back to school: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni della quinta e ultima puntata di Back to school, ma quante puntate sono previste? In tutto cinque puntate, ogni martedì dal 4 gennaio 2022 in prima serata. L’ultima puntata è prevista per il 26 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione, potrebbe variare):

Prima puntata: 4 gennaio 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: 11 gennaio 2022 TRASMESSA

Terza puntata: 18 gennaio 2022 TRASMESSA

Quarta puntata: 25 gennaio 2022 TRASMESSA

Quinta puntata: 26 gennaio 2022 OGGI

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Back to school? Appuntamento, come detto, su Italia 1 ogni martedì dalle 21.20, a partire dal 4 gennaio 2022. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il programma sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i contenuti in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e on demand.