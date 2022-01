Back to school: anticipazioni e ripetenti della seconda puntata su Italia 1

Questa sera, martedì 11 gennaio 2022, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda la seconda puntata di Back to school, il nuovo programma condotto da Nicola Savino che vede 25 concorrenti vip (i ripetenti) cimentarsi con la preparazione dell’esame di quinta elementare. Ad affiancare i concorrenti, sei per ogni serata, ci saranno i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che li aiuteranno nello studio. A giudicarli fino al temibile esame la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari che al termine di ogni puntata sottoporranno I Ripetenti all’esame finale. Vediamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di Back to school.

Concorrenti, cast, ospiti

Nella seconda puntata di questa sera, 11 gennaio 2022, vedremo 5 nuovi ripetenti. Si tratta di Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento. Convocato all’esame anche Nicola Ventola, l’ex calciatore unico della classe ad essere “rimandato” nella prima puntata. Ad aiutarli nello studio ci saranno i Maestrini. Le risposte dei concorrenti vip di Back to School saranno valutate dalla Commissione, formata da veri maestri.

Gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva. L’esame sarà un momento drammatico che grazie alla simpatia dei Ripetenti potrà virare anche in un momento comico: come risponderanno alle domande di cultura generale e, soprattutto, come se la caveranno con le insidie del dettato (che consentirà di valutare anche la calligrafia)? Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno invitati anche parenti e amici dei Ripetenti: un pubblico pronto a esprimere le proprie reazioni davanti alle performance, sia successi sia figuracce, degli esaminandi.

Back to school: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni della seconda puntata di Back to school, ma quante puntate sono previste? In tutto cinque puntate, ogni martedì dal 4 gennaio 2022 in prima serata. L’ultima puntata è prevista per il 1 febbraio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione, potrebbe variare):

Prima puntata: 4 gennaio 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: 11 gennaio 2022 OGGI

Terza puntata: 18 gennaio 2022

Quarta puntata: 25 gennaio 2022

Quinta puntata: 1 febbraio 2022

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Back to school? Appuntamento, come detto, su Italia 1 ogni martedì dalle 21.20, a partire dal 4 gennaio 2022. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il programma sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i contenuti in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e on demand.