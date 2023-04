Back to school 2023: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Back to school 2023? La seconda edizione del programma di Italia 1 dovrebbe essere composta da sei puntate. La grande novità è la conduzione, affidata a Federica Panicucci che prende il posto di Nicola Savino. In tutto 30 concorrenti vip che cercheranno di superare l’esame di quinta elementare, affiancati da dei maestrini. L’inizio è per il 5 aprile 2023, l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 10 maggio. Ecco tutta la programmazione (potrebbe subire modifiche).

Prima puntata: 5 aprile 2023

Seconda puntata: 12 aprile 2023

Terza puntata: 19 aprile 2023

Quarta puntata: 26 aprile 2023

Quinta puntata: 3 maggio 2023

Sesta puntata: 10 maggio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Back to School 2023? Appuntamento ogni mercoledì su Italia 1 alle ore 21.20. La chiusura è prevista per 00.20, quindi la durata è di 3 ore, pubblicità inclusa.

Cast

Ma vediamo insieme il cast di Back to School 2023 con i concorrenti: