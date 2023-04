Back to school 2023: le anticipazioni della prima puntata

Back to school 2023 è la seconda edizione del programma di Italia 1 in onda da mercoledì 5 aprile 2023 in prima serata dalle 21.20. Alla conduzione troviamo Federica Panicucci, che prende il posto di Nicola Savino, nel frattempo passato a Mediaset. Un cast di 30 personaggi noti si metteranno alla prova, tornando tra i banchi di scuola, con l’obiettivo di superare l’esame di quinta elementare. Saranno affiancati da alcuni bambini, i maestrini, che gli daranno delle lezioni. Di seguito tutte le anticipazioni della puntata di oggi, 5 aprile.

Anticipazioni

Parte la seconda edizione del reality di successo di Italia 1 condotto quest’anno da Federica Panicucci. Vediamo chi sono i vip concorrenti e allievi di quest’anno: il cast di Back To School 2023 è composto dagli sportivi Aldo Montano e Walter Zenga, gli attori Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci, i cantanti Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki, gli influencer Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè, i giornalisti e conduttori Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza, i personaggi televisivi Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Petrelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge. Ad aiutare i Vip nella preparazione dell’esame, alcuni maestrini, cioè dei bambini con il compito di insegnanti.

Nella prima puntata di “Back to school”, in onda mercoledì 5 aprile in prima serata su Italia 1, ci saranno: Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga. Successivamente, nel corso delle puntate in studio, la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, sottoporrà i Ripetenti a serrate interrogazioni e all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere “promossi” e ricevere il tanto agognato diploma o “rimandati” alla puntata successiva. Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame saranno invitati anche parenti e amici, liberi di sostenere, senza suggerire, le prestazioni dei Ripetenti.

Streaming e tv