A che ora inizia Back to school 2023: l’orario d’inizio del programma con Federica Panicucci

A che ora inizia Back to School 2023? Il programma condotto da Federica Panicucci va in onda alle ore 21.20 su Italia 1 a partire dal 5 aprile. L’orario d’inizio della seconda stagione è dunque le 21.20, in prima serata. In tutto 30 grandi vip, che già abbiamo visto protagonisti in altri reality, che si metteranno alla prova, alle prese con il dover rifare l’esame di quinta elementare. Ci saranno poi a Back to school 2023 dei bambini, nel ruolo di maestrini. Questi bimbi, che saranno 13 e vanno dagli 7 agli 11 anni, dovranno preparare i personaggi famosi per poi essere pronti a sostenere l’esame di quinta elementare. Dopo le loro lezioni i vip riusciranno a superare l’esame finale e a essere promossi?

Streaming e tv