Questa sera, domenica 4 aprile 2021 (Pasqua), alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Baciato dalla fortuna, film del 2011 diretto da Paolo Costella con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassmann e Asia Argento. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gaetano è un vigile urbano napoletano trasferitosi a Parma, la sua vita è molto travagliata perché è costantemente afflitto da problemi ed è pieno di debiti: l’ex moglie Marisa (rimasta vergine per scelta di vita) vuole gli alimenti e la sua fidanzata, una bella e intraprendente cuoca, lo tradisce con il suo capo Silvano. Quest’ultimo, poi, è un donnaiolo che non esita a tradire Betty con altre donne, tra cui anche la moglie di un altro collega, Nicola. Nonostante tutto, non rinuncia a giocare al SuperEnalotto, con la combinazione che giocava sempre suo nonno: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tra gli amici di Gaetano c’è però anche un’altra donna, la psicanalista Grazia Tirelli, da sempre innamorata di lui che, proprio per questo, gli chiede di essere il suo primo paziente. Proprio il giorno della seduta, però, Gaetano non riesce a giocare la schedina (il barista del bar dove fa le sue giocate chiude la saracinesca nonostante lo veda arrivare correndo) e, poco dopo, escono i suoi numeri. Il vigile sviene prendendo una botta in testa e, dimesso dall’ospedale pochi giorni dopo, ha la conferma che sono stati effettivamente vinti 120 milioni di Euro a Parma. Tutti pensano che sia Gaetano ma…

Baciato dalla fortuna: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Baciato dalla fortuna, ma qual è il cast completo del film? Di seguito gli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Gaetano

Alessandro Gassmann: Silvano, il superiore di Gaetano

Maurizio Casagrande: Pasqualino, l’Impiegato Della Banca

Paola Minaccioni: Marisa

Asia Argento: Betty

Isabelle Adriani: Clara

Dario Bandiera: Nicola, l’amico di Gaetano

Giuseppe Giacobazzi: collega, amico di Gaetano

Sabrina Bertaccini: donna al mercato

Nicole Grimaudo: Grazia Tirelli

Marco Bazzoni: Antonio, il barista

Elena Santarelli: moglie di Nicola

Pippo Santonastaso: zio di Gaetano

Trailer

Ecco il trailer del film Baciato dalla fortuna, stasera, 4 aprile 2021, su Rete 4.

Streaming e tv

Dove vedere Baciato dalla fortuna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

