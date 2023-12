Baby Boom: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, 29 dicembre 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda Baby Boom, film del 1987 diretto da Charles Shyer e interpretato da Diane Keaton, Sam Shepard e Sam Wanamaker. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

J.C. Wiatt è un’intraprendente donna in carriera che lavora per una grande società newyorkese, vive in un bell’appartamento nel cuore di Manhattan con il suo compagno, Steven. Prossima al raggiungimento di un importante contratto di lavoro riceve un’inaspettata e confusa chiamata nel cuore della notte, dove le viene dato un appuntamento all’aeroporto il mattino successivo, per la riscossione di una misteriosa eredità lasciatale da un lontano cugino britannico, morto all’improvviso con la moglie in un incidente stradale, di cui lei è l’unica parente rimasta.

Recatasi all’appuntamento, desiderosa di trovarsi tra le mani una grande somma di denaro, scoprirà invece che la sua parte dell’eredità è, invece, la piccola Elizabeth, la figlia del defunto cugino. In un primo momento il mondo le cade addosso: non ha alcun tempo da dedicare ad una bambina e non ha nessuna esperienza, in più la sua relazione sentimentale si rivela tutt’altro che solida. Decide di dare la bambina in adozione, ricredendosi immediatamente, essendosi ormai affezionata alla piccola. Tuttavia, il suo nuovo stile di vita da neo-mamma e i numerosi intoppi della maternità, la portano a venire rimpiazzata da un nuovo consulente in ufficio e a prendersi del tempo d’aspettativa.

Baby Boom: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Baby Boom, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Diane Keaton: J.C. Wiatt

Sam Shepard: Dr. Jeff Cooper

Sam Wanamaker: Fritz Curtis

Harold Ramis: Steven Bochner

James Spader: Ken Arrenberg

Pat Hingle: Hughes Larrabee

Kristina Kennedy: Elizabeth

Isabel Kennedy: Elizabeth

Elizabeth Philbin: sindaco / infermiera

George Petrie: Everett Sloane

William Frankfather: Merle White

Annie O’Donnell: Wilma White

Britt Leach: Verne Boone

Victoria Jackson: Eve

Chris Noth: Marito yuppie

Streaming e tv

Dove vedere Baby Boom in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 dicembre 2023 – alle ore 21.15 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.