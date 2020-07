Baaria: la colonna sonora di Ennio Moricone

Oggi, 6 luglio 2020, Ennio Morricone è morto all’età di 91 anni. Per ricordarlo Mediaset ha deciso di mandare in onda in prima serata (ore 21,20) il film Baaria di Giuseppe Tornatore con la colonna sonora del Maestro, premio Oscar. Le musiche della colonna sonora sono state eseguite dall’orchestra Roma Sinfonietta (con l’organo della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma), composta da: Giorgio Carmini (organo), Gianni Perilli (ciaramella), Vincenzo Castellana (tamburo a cornice, friscalettu), Michele Piccione (zampogna, marranzano), Franco Ferranti (clarinetto) e Bruno Battisti D’Amario (chitarra classica). I brani Baarìa ed Oltre sono eseguiti dalla Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta da Ennio Morricone. Ma vediamo insieme le tracce della colonna sonora di Baaria:

Sinfonia per Baarìa

Ribellione

Baarìa

Il corpo e la terra

Lo zoppo

Brindisi

Un gioco sereno

La visita

Un fiscaletto

Racconto di una vita

La terra

Verdiano

Baarìa

Oltre

Prima e dopo

I mostri

L’allegro virtuoso di zampogna

A passeggio nel corso

Il vento, il mare, i silenzi

Streaming e tv

Abbiamo visto i brani della colonna sonora di Baaria, firmata da Ennio Morricone, ma dove è possibile vedere il film in tv e live streaming? Il film di Giuseppe Tornatore, come detto, va in onda oggi – lunedì 6 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi e i film in onda sui canali Mediaset in diretta da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Made in Sud, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda il 6 luglio Baaria: trama, cast, colonna sonora, significato e streaming del film Il giovane Montalbano – Sette lunedì: il cast completo