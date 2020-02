Avengers Age of Ultron: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 2

Questa sera, giovedì 27 febbraio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Avengers Age of Ultron, film del 2015 per la regia di Joss Whedon. La pellicola, basata sul team di supereroi Marvel Comics dei Vendicatori, è l’undicesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è il sequel di The Avengers (2012).

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Avengers Age of Ultron film: trama

Tony Stark tenta di avviare un progetto dormiente per il mantenimento della pace. Le cose, però, si mettono male costringendo Iron Man, Captain America, Thor, L’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, gli eroi più potenti della Terra, ad affrontare la prova più ardua di sempre: fermare il misterioso Ultron, un avversario terrificante e tecnologico emerso dall’ombra e deciso a sterminare l’umanità.

Con il destino del pianeta in bilico, i Vendicatori dovranno fermare i terribili piani di Ultron costruendo alleanze precarie. Sul loro cammino, infatti, incontreranno Wanda Maximoff e Pietro Maximoff – due individui potenti e misteriosi – e un vecchio amico dotato di un nuovo aspetto, chiamato Visione.

Avengers Age of Ultron film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Robert Downey Jr. – Tony Stark / Iron Man

– Tony Stark / Iron Man Chris Hemsworth – Thor

– Thor Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk

– Bruce Banner / Hulk Chris Evans – Steve Rogers / Capitan America

– Steve Rogers / Capitan America Scarlett Johansson – Natasha Romanoff / Vedova Nera

– Natasha Romanoff / Vedova Nera Jeremy Renner – Clint Barton / Occhio di Falco

– Clint Barton / Occhio di Falco Don Cheadle – James Rhodes / War Machine

– James Rhodes / War Machine Aaron Taylor-Johnson – Pietro Maximoff / Quicksilver

– Pietro Maximoff / Quicksilver Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff / Scarlet

– Wanda Maximoff / Scarlet Paul Bettany – Visione

– Visione Cobie Smulders – Maria Hill

– Maria Hill Anthony Mackie – Sam Wilson / Falcon

– Sam Wilson / Falcon Hayley Atwell – Peggy Carter

– Peggy Carter Idris Elba – Heimdall

– Heimdall Stellan Skarsgård – Erik Selvig

– Erik Selvig James Spader – Ultron

– Ultron Samuel L. Jackson – Nick Fury

Trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Dove vedere il film Avengers Age of Ultron? La pellicola va in onda in prima visione giovedì 27 febbraio 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming