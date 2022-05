Avanti un altro pure di sera streaming e diretta tv: dove vedere lo show

Avanti un altro pure di sera streaming e diretta tv: dove vedere la puntata, 29 maggio

Questa sera, domenica 29 maggio 2022, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Avanti un altro pure di sera, il gioco a premi spruzzato di varietà della rete ammiraglia di casa Mediaset condotto naturalmente da Paolo Bonolis che, come sempre, sarà affiancato dall’amico Luca Laurenti. Dove vedere Avanti un altro pure di sera in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Canale 5.

Avanti un altro pure di sera streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la rete internet.