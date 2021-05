Avanti un altro pure di sera: anticipazioni e ospiti della puntata del 2 maggio 2021 (Passato vs Super)

Questa sera, 2 maggio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Avanti un altro pure di sera. Per festeggiare i dieci anni di Avanti un altro, il divertente game-show di Canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti portano in prima serata Avanti un altro pure di sera, una versione speciale del gioco di successo della rete ammiraglia Mediaset. Tante le novità e gli ospiti che si succederanno nel corso di queste puntate. Di seguito tutte le anticipazioni, gli ospiti e le squadre della quarta puntata di Avanti un altro! Pure di sera, in onda su Canale 5 dalle 21,20 questa sera, domenica 2 maggio 2021.

Passato vs Super: squadre, concorrenti, ospiti

Il game-show questa settimana vede protagoniste le categorie Passato vs Super. Le due squadre si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi. I capitani dei due team sono Antonio Zequila per la categoria “Passato” e Sabrina Salerno per la categoria “Super”. L’ultima sfida incoronerà il campione appartenente a una delle squadre. Tra gli ospiti, la cantante Anna Tatangelo.

Nel corso delle puntate speciali, tra le altre categorie che si affronteranno ci saranno anche: Nobiltà vs TV locali, Passato vs Super, A volte ritornano vs Campioni di quiz, Mestieri vs Fobie. Il meccanismo del gioco, rivoluzionato per l’occasione, vedrà la formazione di due squadre che, a rotazione, si misureranno con le bizzarre e imprevedibili domande. Si alterneranno in studio numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, musica e sport per porre, di settimana in settimana, domande curiose ai concorrenti. Tra questi, Anna Tatangelo, Paola Barale, Toto Schillaci, Chiara Francini, Tommaso Zorzi e tanti altri ancora.

Avanti un altro pure di sera: le novità

Novità di questa versione speciale in prima serata: al gioco finale accederanno due concorrenti, uno per categoria. Sarà una sfida contro lo scorrere dei secondi e all’ultima risposta sbagliata, perché, come di consueto, per vincere il montepremi (che sarà dato dalla somma dei montepremi accumulati dai due giocatori delle rispettive categorie), bisognerà dare 21 risposte, ma tutte rigorosamente errate.

Presente anche ad Avanti un altro pure di sera il mitico salottino, capitanato da Miss Claudia e popolato da persone comuni, ma estremamente originali, che porranno ai concorrenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi. Tra questi, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. Non mancheranno la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson. Conosceremo anche nuovi imprevedibili personaggi e tra le novità la presenza del duo comico formato da Pablo e Pedro.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in tv e live streaming la quarta puntata del game-show Avanti un altro pure di sera? Il gioco con Paolo Bonolis e Luca Laurenti va in onda su Canale 5 stasera, domenica 2 maggio 2021, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Avanti un altro! Pure di sera è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

