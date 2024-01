Altre due puntate e poi stop. Sembra essere giunta prematuramente al capolinea l’esperienza di Avanti popolo, la trasmissione del martedì sera di Rai 3, che ha preso il posto in palinsesto di Cartabianca, condotta da Nunzia De Girolamo. Gli ascolti per l’ex esponente del centrodestra non sono mai stati lusinghieri, e per questo il programma dovrebbe chiudere definitivamente dopo il Festival di Sanremo. A riportare l’indiscrezione è Dagospia.

La trasmissione era già stata messa in discussione prima di Natale, ma poi era stata confermata dai vertici Rai. Eppure i dati dell’Auditel parlano chiaro: martedì scorso Avanti popolo ha raccolto appena 431.000 spettatori, pari al 2,5% di share, risultato triplicato dalla stessa Bianca Berlinguer, che si era assestata al 5,9% di share, quadruplicato da diMartedì di Giovanni Floris con l’8,2%. Numeri che sembra impietosi e che lasciano presagire un inevitabile stop.

Non è chiaro quale programma possa prenderne eventualmente il posto, anche se secondo TvBlog l’alternativa potrebbe essere Petrolio di Duilio Giammaria. Avanti popolo d’altronde per la Rai si è rivelato troppo costoso, circa 200 mila euro a puntata, e troppo poco seguito. Vedremo se questi venti di chiusura saranno effettivamente confermati. In ogni caso per De Girolamo le porte del servizio pubblico non sarebbero precluse. L’ex ministro rimarrebbe nella tv pubblica con il programma Ciao Maschio, che dovrebbe tornare nella seconda serata di Rai 1.