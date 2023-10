Avanti popolo: anticipazioni e ospiti della puntata del 31 ottobre 2023 su Rai 3

Questa sera, martedì 31 ottobre 2023, su Rai 3 va in onda Avanti popolo, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. Protagonista indiscusso della trasmissione è il popolo rappresentato in studio da un pubblico di 100 persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

La denuncia della violenza sulle donne e l’educazione sessuale saranno gli argomenti al centro della nuova puntata del people show condotto da Nunzia De Girolamo. In studio, per la prima volta in un faccia a faccia, la ragazza vittima della violenza di sette giovani al Foro Italico di Palermo lo scorso 7 luglio, intervistata da Nunzia De Girolamo. Ospiti della puntata: il condirettore di Libero Pietro Senaldi, la scrittrice Melissa Panarello, l’onorevole Simonetta Matone e l’onorevole Angelo Bonelli. In sommario anche un’intervista al marito dell’insegnante di Prato che ha avuto un figlio da un suo alunno quattordicenne e che è stata condannata per avere avuto rapporti con un minore.

Al popolo in studio verrà quindi affidato anche l’interrogativo: è possibile perdonare una persona che ami, ma che commette un crimine?

A fare da contrappunto al dibattito, i servizi filmati realizzati dai giornalisti inviati in tutta Italia che cercheranno di approfondire e sviscerare i temi trattati, e i materiali presenti sul web e sui social, strumenti attraverso i quali anche il pubblico da casa sarà invitato a esprimersi attraverso il profilo Instagram del programma.

