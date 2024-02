Perché Avanti Popolo oggi, 6 febbraio, non va in onda: il motivo

Perché Avanti Popolo non va in onda oggi, 6 febbraio 2024? Il programma condotto da Nunzia De Girolamo oggi non andrà in onda per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo 2024, ma non solo. La trasmissione in onda in prima serata su Rai 3 il martedì sera non tornerà più in onda. Troppo costosa, circa 200 mila euro a puntata, e troppo poco seguita. Con lo share medio che oscilla tra il 2 e il 3 per cento. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, quindi il programma non dovrebbe riprendere dopo il Festival di Sanremo.

A confermarlo è stata la stessa conduttrice al termine della scorsa puntata. “Il mio festival di Avanti Popolo finisce qui”, ha detto De Girolamo durante i saluti. “Io ringrazio chi ci ha seguito in queste quindici puntate, ringrazio molto chi ha lavorato al mio fianco. Non farò nomi, non nominerò nessuno, altrimenti non finirei mai, però lo abbiamo fatto tra le polemiche e le grandi difficoltà quindi il ringraziamento è doppio per tutti. A voi arrivederci, a presto”.

Addio alla Rai per la De Girolamo? No, per lei le porte in Rai non si chiuderebbero del tutto, ma l’ex deputata del centrodestra e già ministra dell’Agricoltura dovrebbe tornare su Rai 1 per condurre in seconda serata ‘Ciao Maschio’.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Avanti popolo non va in onda ma dove vedere il programma in diretta tv e in streaming? Il programma di Nunzia De Girolamo andava in onda in prima serata ogni martedì alle 21,20 su Rai 3. Anche in streaming su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.