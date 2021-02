Le Iene, Aurora Ramazzotti debutta come inviata: il primo servizio sulle donne nel governo Draghi

Aurora Ramazzotti debutta come Iena

Aurora Ramazzotti debutta come inviata del programma televisivo di Italia 1 Le Iene. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker annuncia la sua nuova esperienza professionale con un video su Instagram in cui indossa la “divisa” da Iena: giacca e cravatta nera. Il primo servizio di Aurora Ramazzotti, andato in onda nella prima puntata della nuova stagione de Le Iene, è incentrato sulla scarsa presenza delle donne del nuovo governo guidato da Mario Draghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Le Iene, il primo servizio di Aurora Ramazzotti

“Non è che me ne intenda molto di politica ma mi è venuta proprio la tristezza. Praticamente tutti i ruoli di rilievo in parlamento sono in mano agli uomini. Noi donne siamo una specie di riserva indiana” dice Aurora nel suo primo servizio. La nuova Iena intervista, tra gli altri, Laura Boldrini, Ignazio La Russa e Valeria Fedeli. “Dev’essere normale l’equilibrio di genere” dice quest’ultima. “L’Italia non è un paese per donne” conclude.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

