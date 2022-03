Aurora Ramazzotti: “Quella volta che sono finita in coma etilico”

Aurora Ramazzotti si è raccontata ai microfoni di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. La conduttrice, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha raccontato anche di come, in passato, se la sia vista brutta a causa dell’alcol. “Sono finita in coma etilico e tutti lo hanno saputo perché mia mamma lo ha detto – le parole di Aurora -. Per due anni sono stata considerata un’ubriacona. Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autoambulanza ed ero minorenne. Mi hanno portato in Pediatria, io non ricordo nulla, il medico è entrato in camera il giorno dopo e mi ha detto che avevo un tasso alcolemico molto alto: ‘un uomo adulto sarebbe morto, non so se sei una miracolata o hai un fegato di ferro’. Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico”. Una cosa che, stando ai dati, accade a molti ragazzi. Numeri in crescita post pandemia: secondo la Relazione annuale trasmessa dal ministero della Salute al Parlamento, “il 76 per cento degli studenti tra 15 e 19 anni ha consumato una bevanda alcolica nella vita, il 71 per cento ne ha fatto consumo nei 12 mesi precedenti l’indagine”.